Сенатор Грэм допустил территориальный обмен между Россией и Украиной

Американский сенатор Линдси Грэм* допустил территориальный обмен между Россией и Украиной. Об этом он заявил в эфире NBC News .

Грэм* предположил, что такой обмен может стать частью завершения специальной военной операции.

«В конце будет обмен территориями», — заявил сенатор.

Ранее на фоне подготовки переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина должна принимать участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта.

При этом по данным американских СМИ Зеленский возможно будет находиться на Аляске в день встречи президентов России и США, однако в переговорах он участвовать не будет.