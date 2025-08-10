Сегодня 22:21 Сенатор Грэм допустил территориальный обмен между Россией и Украиной Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Американский сенатор Линдси Грэм* допустил территориальный обмен между Россией и Украиной. Об этом он заявил в эфире
NBC News.
Грэм* предположил, что такой обмен может стать частью завершения специальной военной операции.
«В конце будет обмен территориями», — заявил сенатор.
Ранее на фоне подготовки переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что
Украина должна принимать участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта.
При этом по данным американских СМИ Зеленский
возможно будет находиться на Аляске в день встречи президентов России и США, однако в переговорах он участвовать не будет. * Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.
