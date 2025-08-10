Сенатор Грэм допустил территориальный обмен между Россией и Украиной

Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos
Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американский сенатор Линдси Грэм* допустил территориальный обмен между Россией и Украиной. Об этом он заявил в эфире NBC News.

Грэм* предположил, что такой обмен может стать частью завершения специальной военной операции.

«В конце будет обмен территориями», — заявил сенатор.

Ранее на фоне подготовки переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина должна принимать участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта.

При этом по данным американских СМИ Зеленский возможно будет находиться на Аляске в день встречи президентов России и США, однако в переговорах он участвовать не будет.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте