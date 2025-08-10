Офис Зеленского выдвинул новое условие к переговорам Путина и Трампа

Украина должна принимать участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта. Об этом в Telegram-канале заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, только в таком случае возможно достичь «длительного и надежного мира». Ермак добавил, что киевский режим не согласен считать линию фронта границей с Россией, но согласился с необходимость прекращения огня.

«Партнеры поддерживают Украину не только словами — помощь продлится в санкционной, финансовой и военной плоскости, пока не остановится агрессия», — подчеркнул глава офиса Владимира Зеленского.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на Аляске на 15 августа. При этом администрация США не отправляла приглашение на встречу украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Сам Зеленский заявлял, что Украина «не подарит» территории России.