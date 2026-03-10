Венгрия временно приостановила экспорт сырой нефти, бензина и дизеля

Правительство Венгрии ввело мораторий на экспорт сырой нефти, бензина и дизельного топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом написал в соцсетях министр национальной энергетики Мартон Надь.

Кроме того, власти высвободят запасы на 45 дней и примут меры, чтобы АЗС и другие предприятия, торгующие нефтепродуктами, не злоупотребляли ситуацией и не завышали цены.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз срочно отменить санкции против российских нефти и газа, чтобы избежать резкого роста цен. Он предупредил, что это нанесет тяжелый удар по экономике всех европейских стран.

Ранее Сийярто, побывав в Москве, договорился с президентом России Владимиром Путиным искать для Венгрии маршруты поставок энергоресурсов в обход перекрытой на Украине «Дружбы».