Сийярто призвал ЕС отменить санкции против российских газа и нефти

Евросоюз должен немедленно снять запрет на поставки российских нефти и газа, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое опубликовал в соцсети Facebook* .

«Если Брюссель не снимет запрет, <…> если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что эскалация на Ближнем Востоке уже привела к дефициту нефти в Европе.

На минувшей неделе Владимир Путин напомнил, что с 25 апреля в ЕС начнут действовать первые запреты на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям. При этом Москва может прекратить поставки уже сейчас и уйти на другие рынки.

Цены на газ в ЕС в понедельник подскочили до 800 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023-го, нефть Brent превысила отметку в 110 долларов. Причиной стала остановка судоходства в Ормузском проливе, через который идет около 20% поставок из Персидского залива.

