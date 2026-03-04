Сийярто заявил о договоренности с Россией искать пути поставок нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва и Будапешт договорились искать альтернативные способы поставок энергоресурсов в случае проблем с трубопроводами. Об этом министр сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

«Мы договорились, что, если транспортные маршруты по разным причинам станут невозможными, мы всегда будем искать альтернативные решения», — подчеркнул он.

Сийярто отметил, что если существующие маршруты транспортировки станут недоступны, Россия и Венгрия будут рассматривать другие решения, включая морские поставки энергоресурсов. Страны намерены продолжать сотрудничество в энергетике и обеспечивать стабильность поставок.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия создаст комиссию для проверки технического состояния нефтепровода «Дружба» и потребует от Украины допустить экспертов для инспекции. Он также поручил усилить охрану энергетической инфраструктуры страны, заявив, что сценарий диверсии, подобный подрыву «Северного потока», не должен повториться.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.