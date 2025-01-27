Венгрия собралась пойти на уступки Евросоюзу в вопросе продления санкций

Politico: Венгрия может пойти на уступки ЕС по продлению санкций против России

Венгрия может пойти на уступки Евросоюзу в вопросе продления санкций против России. Об этом сообщило издание Politico .

По словам европейских дипломатов, венгерское правительство устроит заявление от ЕС об обеспокоенности энергетической безопасностью. Официально договоренность об этом могут оформить уже 27 января на встрече в Брюсселе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз готов «изнасиловать» верховенство закона, чтобы продвинуть нужную позицию по вопросу антироссийских санкций.

Премьер-министр Виктор Орбан выдвинул Украине три условия, при которых Венгрия согласится на продление ограничений. Это восстановление транзита российского газа, отказ от покушений на работу «Турецкого потока» и сохранение поставок нефти в Европу через украинскую территорию.