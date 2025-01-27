Венгрия собралась пойти на уступки Евросоюзу в вопросе продления санкций
Politico: Венгрия может пойти на уступки ЕС по продлению санкций против России
Венгрия может пойти на уступки Евросоюзу в вопросе продления санкций против России. Об этом сообщило издание Politico.
По словам европейских дипломатов, венгерское правительство устроит заявление от ЕС об обеспокоенности энергетической безопасностью. Официально договоренность об этом могут оформить уже 27 января на встрече в Брюсселе.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз готов «изнасиловать» верховенство закона, чтобы продвинуть нужную позицию по вопросу антироссийских санкций.
Премьер-министр Виктор Орбан выдвинул Украине три условия, при которых Венгрия согласится на продление ограничений. Это восстановление транзита российского газа, отказ от покушений на работу «Турецкого потока» и сохранение поставок нефти в Европу через украинскую территорию.