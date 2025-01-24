Орбан выдвинул Украине три условия для продления антироссийских санкций

David Balogh/XinHua
Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Украине три условия, при которых он согласится поддерживать продление санкций против России. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

Во-первых, по его словам, Украине нужно будет возобновить транзит российского газа. Во-вторых, он потребовал гарантий неприкосновенности «Турецкого потока». Третьим условием венгерского премьера стало сохранение поставок нефти в Европу через украинскую территорию.

«Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продлевала санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери», — подчеркнул Орбан, обращаясь к киевским властям.

Ранее глава правительства Венгрии заявил, что санкции не смогли ни остановить конфликт на Украине, ни ослабить Россию, однако уничтожили конкурентоспособность экономики самой Европы. Он призвал ЕС пересмотреть позицию.

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