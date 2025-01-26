В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон из-за санкций против России

Европейский союз готов «изнасиловать» право из-за разногласий по вопросу продления антироссийских санкций. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth .

В европейских правилах четко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, напомнил глава правительства.

«Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: „Это у закона есть сила или у силы есть закон?“» — добавил он.

Если не будет единогласия, то ЕС «изнасилует» европейские вопросы верховенства закона, демократию и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешний политики. Демократия в Евросоюзе означает, что «брюссельские чиновники и бюрократы устанавливают правила, как им угодно».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. В ответ глава правительства Польши Дональд Туск пригрозил Орбану «последствиями».