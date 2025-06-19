Венгрия предложила площадку для переговоров России и Украины

Россия и Украина могут провести переговоры в Венгрии. Как сообщил ТАСС, таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на Петербургском экономическом форуме.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что это единственный путь для достижения мира в регионе.
«Мы продолжим выступать за мирные переговоры, продолжим поддерживать усилия президента Трампа по установлению мира», — заявил Сийярто.
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