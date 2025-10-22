Сийярто: Венгрия не наложит вето на 19-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия не станет накладывать вето на 19-й пакет санкций против России, поскольку принимаемые рестрикции не противоречат национальным интересам. Об этом агентству Bloomberg заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

«Мы не накладываем вето на пакет. Понимаем, что он не нарушает наши ключевые национальные интересы», — заявил он.

Сийярто констатировал, что уже принятые антироссийские санкции не возымели успеха.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин все-таки проведут встречу в Будапеште для урегулирования конфликта на Украине.

«Многие политики в Европе начали прилагать усилия, чтобы этого не произошло. Они хотят войны, а не мира», — добавил Сийярто.

Украина и ЕС начали подготовку плана по завершению конфликта, он содержит 12 пунктов. До этого киевский режим жаловался на трещины в санкционном режиме против России.