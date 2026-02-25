Венгрия перебросила армию к энергообъектам из-за угрозы со стороны Украины

Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов для защиты от возможных атак со стороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook* .

По его словам, полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. В приграничной с Украиной зоне также запретят полеты беспилотников.

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы», — заявил премьер.

Решение приняли на фоне прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Украина остановила поставки, ссылаясь на повреждения объекта из-за «российских атак». Венгрия и Словакия лишились топлива.

В понедельник Будапешт заблокировал новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 миллиардов евро. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал остановку транзита политически мотивированной, так как технических оснований для нее нет. Словакия в ответ прекратила аварийные поставки электроэнергии Украине.

