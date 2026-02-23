Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России

Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит на €90 млрд Украине

Attila Volgyi
Фото: Attila Volgyi/www.globallookpress.com

Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций ЕС против России и кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки киевским режимом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом в эфире телеканала М1 заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

«На встрече я дал ясно понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на них разрешение. Я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро», — сказал он.

Сийярто добавил, что Украина не может шантажировать Венгрию и ставить энергоснабжение страны под угрозу в сговоре с венгерской оппозицией и  Брюсселем.

Ранее Украина предложила ЕС использовать нефтепровод «Одесса — Броды» вместо «Дружбы», поставки по которому киевский режим прекратил с 27 января под предлогом повреждения инфраструктуры.

