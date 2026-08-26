Венгерский писатель и драматург Петер Надаш умер в 83 года

В возрасте 83 лет ушел из жизни венгерский писатель Петер Надаш. Об этом со ссылкой на заявление его семьи сообщило агентство France Presse .

Родные подчеркнули, что автор скончался в своем доме в деревне Гомбошсег на юго-западе Венгрии.

Петер Надаш родился в 1942 году. В 1960-х начал работать журналистом, затем читал лекции в Университете Гумбольдта.

Он известен как автор романов «Конец семейного романа» (1977) и «Книга воспоминаний» (1986).

В 2005 году писатель выпустил свою главную работу — роман «Параллельные истории» — о Венгрии XX века. Книгу он писал в течение 18 лет.

За свою карьеру Надаш получил несколько престижных международных наград, включая Европейскую литературную премию и Премию имени Франца Кафки.

В 2011, 2012 и 2013 годах писатель входил в список номинантов на Нобелевскую премию по литературе.

В середине августа скончался российский и советский телеведущий и писатель Феликс Медведев. Ему было 85 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.

В тот же день ушла из жизни бывший редактор газеты Большого театра и театральный журналист Сусанна Бенцианова. Ей было 94 года.