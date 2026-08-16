Журналист и писатель Феликс Медведев умер в 85 лет

Советский и российский журналист, телеведущий и писатель Феликс Медведев скончался в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на его семью сообщил ТАСС .

Родные уточнили, что смерть наступила в минувшую пятницу, 14 августа, а причиной стала продолжительная болезнь.

Церемония прощания с Медведевым пройдет в ближайшую среду, 19 августа, в 12:30 в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в московском районе Кунцево.

Уроженец Москвы и выпускник редакторского факультета столичного полиграфического института, Медведев пришел в журналистику сравнительно поздно — в 32 года, когда начал работать в редакции «Советский писатель».

После перешел в журнал «Огонек», где заведовал отделом поэзии. Печатался в газете «Книжное обозрение», в котором публиковал интервью поэтов Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, писателей Чингиза Айтматова, Габриэля Гарсиа Маркеса и других.

C 1987-го по 1991-й вел популярную телепрограмму «Зеленая лампа». Также занимался выпусками телепередачи «Парижские диалоги» на телеканале «Культура».

Также Феликс Медведев стал автором нескольких книг, включая «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства», «Кумиры — гангстеры — премьеры», «Красавицы — кумиры — короли» и другие.