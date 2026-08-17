Умерла театральный журналист Сусанна Бенцианова

Театральный журналист, бывший редактор газеты Большого театра, заслуженный работник культуры России Сусанна Бенцианова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

«На 94-м году жизни умерла Сусанна Григорьевна Бенцианова (7 июня 1933 — 14 августа 2026), более 60 лет отдавшая служению Большому театру», — говорится в сообщении.

В театре пообещали дополнительно сообщить о дате и месте прощения с журналисткой. Коллектив учреждения выразил соболезнования ее родным и близким.

Бенцианова родилась в год основания газеты «Советский артист», которую позже переименовали в «Большой театр». В этом издании она проработала всю жизнь. Будущая журналистка окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Темой ее дипломной работы стали принципы театральной эстетики французского писателя Стендаля.

Бенцианова начинала с низов и прошла путь от литсотрудника до главного выпускающего редактора. Она писала о гастролях, создавала творческие портреты, интересовалась премьерами и нововведениями в рабочем распорядке театра.

В 1996 году Бенцианову удостоили звания заслуженного работника культуры России. Попечительский совет Большого театра дважды присуждал ей свою премию.