Венесуэла поблагодарила МИД России за поддержку после ареста борта Мадуро

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Венесуэльские власти выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая публично высказала свою позицию по аресту самолета президента Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

Руководство Венесуэлы выразило признательность России за осуждение незаконного решения США о «похищении» президентского борта.

«Мы также ценим поддержку требования народа и правительства Венесуэлы вернуть украденное у венесуэльского государства и защиты нашего суверенитета», — добавил Хиль Пинто.

США арестовали президентский борт Мадуро в Доминикане. Министр коммуникаций, культуры и туризма Венесуэлы Фредди Няньес назвал действия Белого дома пиратством и призвал мировое сообщество обратить внимание на это.

Захарова раскритиковала США и предположила, что они передадут самолет бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

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