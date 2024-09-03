«Совершили преступное действие». Венесуэла обвинила США в пиратстве

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после того, как президентский борт Николаса Мадуро конфисковали в Доминикане, а потом переправили его в Штаты. Об этом заявили в коммюнике, которое разместил в своем Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.

«Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти [США] в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство», — заявил он.

По словам Няньеса, власти США незаконно конфисковали самолет и оправдали свой поступок принудительными мерами, которые они «в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру».

Официальный представитель МИД Мария Захарова тоже прокомментировала арест самолета Мадуро. По ее мнению, у властей США есть план на это воздушное средство — они передадут его бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.