Пришло время Великобритании возобновить сотрудничество с Россией. Об этом заявил председатель партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.
«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться к деэскалации конфликта на Украине и восстановлению нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией», — заявил он.
Кертен сопроводил твит флагом России. Год назад он так же опубликовал триколор и призвал не считать страну врагом Великобритании, полностью идентичный пост вышел в его микроблоге в феврале.
Великобритания поддержала антироссийские санкции Евросоюза. Министр обороны Джон Хили призвал надавить на Россию всеми возможными способами, от военного снабжения Украины до экономических и дипломатических мер.
