Британия призвала к оказанию давления на Россию «по всем направлениям»

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию всеми возможными способами. Свое заявление британский министр на встрече с коллегами из группы стран G5. Трансляцию вели на сайте министерства обороны Италии.

«Мы должны оказать давление на [президента России Владимира] Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — заявил Хили.

Днем ранее в Великобритании указали, что если Россия не согласится на «прекращение огня», главной мишенью широкомасштабных санкций станет ее энергетическая отрасль

В посольстве России в Лондоне подчеркнули, что заявление британского министра преследуют цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта.

Глава российской делегации переговорщиков в Стамбуле Владимир Мединский на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле предостерег от обмана русских. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим, заявил дипломат.