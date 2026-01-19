Великобританию предупредили о рисках при перехвате судов из России

Решение Великобритании блокировать суда из России отразится на всей мировой торговле вплоть до закрытия проливов и роста цен. Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил об этом «Известиям» .

«Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными», — сказал он.

Дипломат предупредил, что разрастется рынок услуг, которые предоставляют в водах с повышенной угрозой нападения пиратов. В море выйдут корабли охраны, появятся закрытые для судоходства районы.

Цель британских маневров в том, чтобы нанести максимальный вред российской экономике. Однако, по мнению Келина, это в целом вызовет рост цен на сырье и товары, подорожает страхование судов.

Издание Responsible Statecraft озвучило еще более серьезные последствия блокировки российского «теневого флота». Захват судов может привести к новому международному конфликту.