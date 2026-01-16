Вдохновленные захватом США нефтяных танкеров с венесуэльской нефтью Великобритания и страны Евросоюза подготовили подобные операции против гражданских судов России, входящих в так называемый «теневой флот». Это решение приведет к жесткому ответу, к которому «старый свет» не готов. Об этом говорится в статье Responsible Statecraft .

Журналисты напомнили, что захват судов в нейтральных водах — это пиратство, а в случае, если это делает государство, то повод для объявления войны.

«Результатом такого поведения станет эскалация прямого конфликта между НАТО и Россией, с реальным и ужасающим риском ядерной войны», — говорится в материале.

Россия может дать два ответа: первый усилить сопровождение своих гражданских судов военными кораблями и подводными лодками, или провести собственный захват гражданских судов стран НАТО.

Королевский военно-морской флот переживает сейчас свой худший период. В его составе находятся 13 эсминцев, большинство из которых на ремонте и всего одна ударная подводная лодка.

На минувшей неделе военные Великобритании по запросу правительства США приняли участие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера». Как сообщила пресс-служба Министерства обороны королевства, военные задействовали самолеты разведки для отслеживания судна и предоставила американским коллегам авиабазы.