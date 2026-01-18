Россия и Евросоюз сохранили возможность возобновить отношения пусть даже через много лет. Изолированная от остального континента Великобритания будет и дальше враждебно относиться к Москве. Об этом на свое странице в социальной сети X написал экономист Филип Пилкингтон.

Так он прокомментировал материал издания Politico, что министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер не поддержала инициативу Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Потребуется много времени, чтобы отношения между Россией и Европой вернулись к чему-либо, напоминающему нормализацию, но это в конце концов произойдет. Однако, похоже, Великобритания навсегда останется враждебной, несмотря на свою изоляцию», — написал Пилкингтон.

Сообщение о том, что глава внешнеполитического ведомства Великобритании Иветт Купер отвергла предложения Франции и Италии о возобновлении переговоров с Россией для завершения украинского конфликта, появилось в пятницу, 16 января.

Свою позицию министр объяснила тем, что только украинские власти и европейские союзники должны определять условия завершения конфликта. Она подчеркнула, что для этого требуется расширение антироссийских санкций и увеличение военной помощи Украине.