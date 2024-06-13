Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания присоединилась к США и тоже ввела санкции против Мосбиржи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на британский регулятор.

В санкционный список попали СПб Биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Также ограничения коснулись компаний «Волга-Днепр», «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК Мурманск» и других.

В отношении физлиц тоже ввели рестрикции. Под санкции попали глава российской дочерней компании Danone Якуб Закриев и председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Накануне американский Минфин ввел ряд ограничений. В День России в санкционный список вошли более 200 организаций из РФ и Китая, в том числе Мосбиржа. Из-за этого на платформе временно приостановили торги евро и долларом.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал политику США «санкционной дубинкой». По его словам, подобный вектор не позволит урегулировать украинский кризис.