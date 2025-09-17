Великобритания решила использовать короля для переговоров с Трампом по Украине

Власти Великобритании намерены использовать влияние короля Карла III для обсуждения украинского конфликта во время визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico .

«Есть надежда, что напор с использованием королевского шарма заложит основу для того, чтобы премьер-министр Кир Стармер и его старшие помощники предприняли новые попытки убедить Трампа в необходимости усилить давление в поисках мира на Украине», — написали журналисты.

Высокопоставленный британский военный руководитель сообщил, что король в курсе деталей переговоров о прекращении огня на Украине. Вероятно, он упомянет Украину на государственном банкете, как это было во время визита французского лидера Эммануэля Макрона, добавил источник. Однако дипломатическая активность Карла III будет проходить за закрытыми дверями.

Повлиять на Трампа и склонить его к более решительным действиям в поддержку Украины, по версии газеты, по-прежнему трудно, даже с помощью монарха.

Президент США прибыл в Великобританию с государственным визитом. Первый раз он посещал страну в 2019 году. В среду в британской столице пройдет масштабная акция протеста против американского лидера. Митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году и был очень крупным.

Перед вылетом в Великобританию глав Белого дома жестко осадил украинского журналиста после дерзкого вопроса. Корреспондент спросил о сроках поставки 17 систем Patriot, обещанных американским лидером в июле. Американский лидер ушел от вопроса и заявил: «У вашей страны серьезные проблемы».