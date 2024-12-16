Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

Евросоюз принял 15-й пакет ограничительных мер против России, в который вошли 84 физических и юридических лица, в том числе из Китая и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Совета организации.

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«Этот пакет санкций — часть нашего ответа, чтобы ослабить российскую военную машину и тех, кто помогает ей вести боевые действия», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ограничения коснулись топ-менеджеров энергетических компаний, оборонных предприятий, а также компаний по перевозке топлива. Также под санкции попали некоторые китайские производители беспилотников и двое высокопоставленных лиц из Северной Кореи.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер призвал страны «Большой семерки» усилить давление на Россию с помощью санкций, чтобы «максимизировать тяготы», и больше помогать Украине.