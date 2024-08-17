Великобритания обзавелась собственным разведывательным спутником

Космическое командование Великобритании запустило свой первый разведывательный спутник Tyche для поддержки военных операций. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Запуск аппарата состоялся вечером 16 августа с космической военной базы Ванденберг в Калифорнии. Компания SpaceX доставила Tyche на низкую околоземную орбиту при помощи многоразовой ракеты-носителя Falcon 9.

Космический аппарат стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей) создала компания Surrey Satellites Technology Limited по заказу Defence Equipment & Support. Он стал первым спутником, полностью принадлежащим Министерству обороны Великобритании.

Пресс-служба кабмина сообщила, что размер Tyche сопоставим со стиральной машиной. В течение пяти лет военные смогут получать с его помощью дневные снимки и видео поверхности Земли.

«Tyche представляет собой первый из будущей группировки спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые мы запустим в ближайшие годы», — сказал командующий Космическими силами Великобритании Пол Тедман.

Китай пошел дальше и вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Это позволит ученым спроектировать удаленную платформу системы связи.