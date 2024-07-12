В работе ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX произошел сбой, из-за чего она не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Об этом компания сообщила в соцсети Х.
Это первая за семь лет авария во время пуска этого класса ракет — отказал двигатель второй ступени. Партия спутников оказалась на орбите значительно ниже расчетной.
«SpaceX пока установил связь с пятью из них и пытается поднять их орбиту при помощи собственных ионных двигателей», — сообщила компания.
Владелец SpaceX Илон Маск считает, что маневр не сработает и спутники сгорят в атмосфере.
В конце мая в спутниковой системе Starlink произошел массовый сбой. Менее чем за час поступили 36 991 жалоба.
Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet
Сбой помешал Falcon-9 вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink
«Гриб черный в небе!» Очевидица — о взрыве после крушения самолета под Коломной
Викторина ко Дню семьи прошла в Центральной библиотеке Воскресенска
Упал за леском. Очевидец — о падении Sukhoi Superjet под Коломной
Жителям Подмосковья напомнили правила провоза животных в электричках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте