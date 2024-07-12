Сбой помешал Falcon-9 вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink

SpасеХ: ракета-носитель Falcon-9 из-за сбоя не смогла вывести на орбиту спутники

В работе ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX произошел сбой, из-за чего она не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Об этом компания сообщила в соцсети Х .

Это первая за семь лет авария во время пуска этого класса ракет — отказал двигатель второй ступени. Партия спутников оказалась на орбите значительно ниже расчетной.

«SpaceX пока установил связь с пятью из них и пытается поднять их орбиту при помощи собственных ионных двигателей», — сообщила компания.

Владелец SpaceX Илон Маск считает, что маневр не сработает и спутники сгорят в атмосфере.

В конце мая в спутниковой системе Starlink произошел массовый сбой. Менее чем за час поступили 36 991 жалоба.