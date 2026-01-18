Великобритания не обменяет Гренландию на отмену пошлин США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал решение США о введении пошлин ошибочным. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лиза Нэнди в интервью Sky News .

Она подчеркнула, что Лондон никогда не признает американский суверенитет над Гренландией в обмен на отмену пошлин.

«Премьер-министр дал ясно понять вчера вечером, что мы полагаем, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно. Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания. И только они», — заявила Нэнди.

С 1 февраля США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%. Президент США Дональд Трамп заявил, что в июне они возрастут до 25%, если стороны не достигнут договоренности по Гренландии.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис озвучил последствия для Евросоюза за защиту Гренландии. Он заявил, что Европа беспомощна и не сможет защитить остров от Трампа.