«Ведет к миру?» Дмитриев отреагировал на первые кадры переговоров Турции, США и Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился своими мыслями о первых кадрах переговоров Турции, США и Украины. На видео госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига идут через арочный проход.

«Марко Рубио ведет министра иностранных дел Украины через ворота к миру?» — написал Дмитриев в соцсети X.

Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Диалог продлился больше часа.

Ранее журналистам западных СМИ прислали инструкции на английском языке о том, как корректно снимать президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Турции. Операторам посоветовали фотографировать президента Украины на уровне глаз или чуть выше, не обрезая снимок ниже пояса.