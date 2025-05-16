«Ведет к миру?» Дмитриев отреагировал на первые кадры переговоров Турции, США и Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился своими мыслями о первых кадрах переговоров Турции, США и Украины. На видео госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига идут через арочный проход.
«Марко Рубио ведет министра иностранных дел Украины через ворота к миру?» — написал Дмитриев в соцсети X.
Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Диалог продлился больше часа.
Ранее журналистам западных СМИ прислали инструкции на английском языке о том, как корректно снимать президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Турции. Операторам посоветовали фотографировать президента Украины на уровне глаз или чуть выше, не обрезая снимок ниже пояса.
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