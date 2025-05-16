Команда Зеленского выдала западными СМИ методички о том, как правильно его снимать

Сотрудники западных СМИ получили напечатанные на английском языке инструкции о том, как правильно снимать президента Украины Владимира Зеленского во время его участия в переговорах в Турции. Снимки методички распространились в социальных сетях.

Команда украинского лидера выдала всем журналистам и операторам инструкцию на листе формата А4. На опубликованных в Сети кадрах видно, что «правила и рекомендации» съемки напечатаны на английском языке.

Представителям прессы указали на нежелательные ракурсы для фото и видео — съемка низу вверх, использование широкоугольного объектива, кадры рядом с более высокими людьми и акцент на деталях, которые подчеркивают низкий рост Зеленского. Операторам порекомендовали фотографировать президента Украины строго на уровне глаз или немного выше и кадрировать снимок не ниже пояса.

Кроме того, в методичке указано, что без предварительного голосования нельзя снимать групповые фото, а также кадры, которые впоследствии могут быть использованы как мемы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал речь Зеленского на пресс-конференции в Анкаре и назвал ее оторванной от реальности.