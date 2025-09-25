Заявления президента Украины Владимира Зеленского перестали получать отклик даже у стран Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно», — иронично написал он.

По словам журналиста, полупустой зал в Генеральной Ассамблее ООН указывает на усталость Запада от постоянных выпадов Зеленского.

Украинский лидер выступал 24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Речь Зеленского звучала при почти пустом зале. При этом российская делегация находилась в помещении.

В ходе выступления глава киевского режима отметил, что у третьих стран есть возможность остановить конфликт на Украине, если они откажутся от торговли с Россией. По его словам, над строительством архитектуры безопасности уже работают 30 стран-союзников.