Зеленский в ГА ООН заявил, что мир на Украине зависит от других стран

Третьи страны смогут остановить конфликт на Украине, если откажутся от торговли с Россией. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на всеобщих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляцию вели на YouTube-канале офиса главы государства.

«Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы миру или продолжите торговлю с Россией», — сказал он.

Зеленский заявил, что прежде всего необходимо построить новую архитектуру безопасности. К этой работе, по его словам, подключились 30 стран — членов «коалиции желающих».

Ранее президент Украины заявил, что президент США Дональд Трамп в силах изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту. Зеленский рассчитывает, что Китай надавит на Россию для прекращения боевых действий.