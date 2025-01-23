23 января 2025 15:34 Всевидящее око Трампа: добро пожаловать в новый дивный ад 0 0 0 Фото: Chip Somodevilla-Pool/Keystone Press Agenc / Global Look Press Эксклюзив

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Искусственный интеллект

Дональд Трамп

Илон Маск

Космос

Дональд Трамп наконец проговорил главное — то, ради чего затевалось его президентство: заявил о создании мегакорпорации Stargate, которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Это основное и сверхважное из речи американского лидера. Все эти разговоры о Гренландии, Канаде как новом штате, остановке бойни между Россией и Украиной второстепенны. Ключевое — создание нового дивного мира.

Мне странно читать аналитику наших так называемых американистов или политологов, вещающих, во-первых, о Трампе как воине против глобалистов, во-вторых, о Трампе как защитнике традиционных ценностей. Да, новый президент США заявил о том, что есть только два пола: мужской и женский. Этим он отличается от байденохаррисов, вся политика которых свелась к вопросам гендерной идентичности и продвижению странных сексуальных экспериментов. Тут я утрирую, но лишь отчасти. Однако вопрос не в традиции — наоборот. Почему для Трампа и его команды важны мужчины и женщины? Им нужны люди как строительный материал. Для чего? Это звучит как безумие, понимаю, но Трамп, а точнее, люди, его окружающие, намного страшнее самых страшных глобалистов.

Они строят новый мир — тот, который без человека (под человеком тут необходимо понимать людей со свободой выбора). К сожалению, до сих пор есть доверчивые люди, считающие, что Илон Маск — мечтатель и покоритель космоса для развития всего человечества. Главная его цель — тотальная слежка за всем и всеми на планете. Сегодня Маск стоит рядом с Трампом.

Для кого эта слежка? Для тех, кто стоит за ними, а это Питер Тиль, например. Также не забываем, что рядом с Трампом находятся Сэм Альтман, Масаеси Сон и Ларри Эллисон — люди, реально желающие мирового господства, но не в примитивном экономическом, политическом смыслах, а так, чтобы никто и пискнуть не смел. А если и смел, то его бы тут же отправили в соответствующий загон, отследив через сети. Упрощая, слежка ведется двумя способами — из космоса и из баз данных, которые собирались долгое время государствами (в том числе во время пандемии). Это первый этап — абсолютно контролируемый человек, за которым постоянно следят (и он не против) и который полагает, ха-ха, что его желания продиктованы им самим (на самом деле они внушаются). Дальше появляется ИИ. Повторяю: не просто набор программ, алгоритмов, а именно искусственный интеллект, обладающий чем-то вроде собственного сознания.

Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency / Global Look Press

Разговоры о том, что это просто инструмент — россказни динозавров, смотрящих на приближающийся к ним метеорит и считающих, что звездочка с неба упала. ИИ нужен Трампу и тем, кто стоит за ним, для одной простой вещи — для полного захвата власти с абсолютным исключением любой возможности бунта. Это окончательное разделение на горстку властелинов и на всех остальных — рабов.

ИИ — тот инструмент, который, как предполагается, будет контролировать все, который обеспечит идеальное для властелинов распределение ресурсов. Опять же, если сильно упростить, это похоже на Мордор, где за всем слетит Око, а люди пашут и пашут как орки, которые идут войной на остальных.

Фокус в том, что ИИ будет обеспечивать такой баланс сил лишь первое время. Потом он сам установит власть, и тогда наступит новый и окончательный этап, на котором человек и человечество окажутся ликвидированными как самостоятельные единицы. Это то конечное будущее, которое для нас готовят. Прямо сейчас. И пусть это звучит как безумие, но проблема заключается в том, что реальность страшнее вымысла. Когда мы это поймем, простите за банальность, будет поздно. Хотя кто знает, может быть, уже поздно.