«Нет, ребята». Лавров указал на невозможность перемирия с Украиной до переговоров

Лавров: перемирия до переговоров по Украине быть не может

Объявление перемирия до проведения переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта невозможно. Об этом во время выступления перед студентами Российско-армянского университета заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие, а там посмотрим“ — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — сказал он.

Министр добавил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других политических деятелей Европы к наращиванию антироссийских санкций выдают с головой их истинные намерения.

Ранее источник газеты The New York Times сообщил, что вскоре после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран четко дал понять, что США не станут активно поддерживать инициативы ЕС по ужесточению антироссийских санкций.