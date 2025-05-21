Украине придется изменить состав делегации для работы над меморандумом из-за нехватки профессиональных политиков. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров», — сказал он.

Одним из главных претендентов на участие в составлении меморандума будет глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Кроме того, в состав делегации могут добавить представителей от Европейского союза или США.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что объявление перемирия до проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине невозможно.

После переговоров в Стамбуле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент Владимир Путин согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским при определенных условиях.