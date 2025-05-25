Визит министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена в Пекин провалился. Глава МИД Китая Ван И дал ему дипломатическую пощечину за требование оставить Тайвань и отвернуться от России, сообщило издание Sohu .

Европейский гость сделал несколько противоречивых заявлений. В ответ на слова поддержки Ван И по вопросу территориальной целостности Дании Расмуссен призвал Китай к сдержанности по отношению к Тайваню, а когда зашла речь об украинском конфликте, датский министр потребовал прекратить сотрудничать с Россией и заставить ее остановить боевые действия.

«Замечания Расмуссена основаны исключительно на менталитете холодной войны и логике силы, что не является выбором Китая», — заявил автор статьи.

На переговорах китайская сторона дала Расмуссену понять, что рассчитывает на более осторожную позицию Дании по тайваньскому вопросу и выполнение обязательств по принципу «единого Китая» посредством конкретных действий. Что касается украинского вопроса, ему напомнили, что Китай всегда выступал за дипломатическое урегулирование и принцип невмешательства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о пагубных последствиях торговых войн и запугиваний. В изоляции, по его мнению, останутся сами страны-агрессоры.