Провокационная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к ожесточенному конфликту и огромным долгам, за которые будет расплачиваться будущее поколение страны. Об этом написал китайский портал Net Ease.

«Неограниченная власть Зеленского привела к большим проблемам. Украина, будучи неядерной страной, стала ареной для противостояния США, России и Европы еще до начала конфликта», — отметили в статье.

Авторы публикации подчеркнули, что Украина почти опустошена за три года конфликта. Ее территории разрушены, а «народ страдает». Чтобы расплатиться с огромными долгами, потребуются целые поколения, которым придется отчаянно работать.

В ходе конфликта Зеленский сам себя загнал в ловушку. Его используют лидеры Европы и власти США, чтобы выкачать из Украины последние ресурсы, заключили в статье.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обвинила Зеленского в убийстве украинского народа.