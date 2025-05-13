Си Цзиньпин заявил, что победителей в торговых и тарифных войнах нет

Leopoldo Pena/ZUMAPRESS.com
Фото: Leopoldo Pena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Победителей в тарифных и торговых войнах нет, а запугивание обычно оборачивается собственной изоляцией. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин в своей речи на открытии 4-й министерской встречи Форума Китай — Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине, его процитировало РИА «Новости».

Политик отметил, что перемены в нынешнем мире сильно ускоряются. Много рисков наслаиваются и переплетаются.

«Только сплоченность и сотрудничество между странами могут сохранить мир и стабильность во всем мире, а также способствовать глобальному развитию и процветанию», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что китайское правительство решило не торопиться со вступлением в торговые переговоры с США. КНР хочет посмотреть на реакцию других стран на 90-дневную паузу.

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