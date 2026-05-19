ВОЗ сообщила о растущем риске новой глобальной пандемии

Человечество находится на грани новой глобальной пандемии, которая может оказаться гораздо опаснее предыдущих кризисов. Такие вывод сделали в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка.

«По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще, они наносят все больший ущерб, оказывая серьезное влияние на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а возможности для восстановления после них становятся ограниченными», — отметили аналитики.

Эксперты GPMB указали, что человечество оказалось «на краю пропасти». На фоне участившихся пандемий особую тревогу вызывают зоонозные вирусы, передающиеся от животных к человеку.

ВОЗ призвала страны укреплять эпидемический надзор и увеличивать финансирование медицины.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного масштаба из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ отметили, что пока ситуация не соответствует критериям пандемии, но представляет серьезную угрозу здравоохранению и требует координации между странами.