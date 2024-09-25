В войну вступил искусственный интеллект. Как ЦАХАЛ решил одолеть «Хезболлу»

В «Хезболле» заявили, что ЦАХАЛ удалось нарушить координацию между подразделениям движения при помощи специального QR-кода. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что речь идет об одном из новых методов ведения боевых действий.

«Израиль показал международному сообществу, что наступает новая эра ведения боевых действий при помощи искусственного интеллекта. И это очень страшно», — подчеркнул он.

Подрывы гаджетов и электроники, отметил Михайлов, говорят о том, что от подобных терактов не застрахована ни одна страна.

«Не то что от нападения с помощью государственных структур, но и террористических, которые могут использовать при хорошем финансировании искусственный интеллект для того, чтобы продали партию какой-то бытовой техники или телефоны в страну, которая не устраивает. И в определенное время [произойдет] подрыв», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Контроль за всей электроникой, добавил военный эксперт, начнут усиливать. А противостоять подобным угрозам, скорее всего, будут тоже высокотехнологичными методами.

«Разработка какого-то искусственного интеллекта, способного бороться с этим, обнаруживать подобное. Естественно, это контроль уже за электроникой. Увеличатся наверняка какие-то технологические процессы, дабы не допустить внешнего вмешательства. По-другому никак», — заключил Михайлов.

Силы ЦАХАЛ, сообщал телеканал CBS, 24 сентября сбрасывали листовки с информацией о том, где, когда и какие объекты атакуют в рамках операции «Стрелы севера». В «Хезболле» призвали не сканировать указанные в тексте QR-коды, поскольку так как таким образом Израиль может взломать телефоны ливанцев.