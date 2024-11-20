В визите Путина в Индию увидели важный сигнал об очередном провале Запада

Bloomberg: визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада по изоляции РФ

Фото: РИА «Новости»

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию стал свидетельством того, что Запад провалил все попытки изолировать российского лидера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 ноября отмечал, что в ближайшее время стороны должны согласовать даты визита главы государства в Индию.

«Путин намерен отправиться с визитом в Индию. Это еще один признак того, что все усилия Запада во главе с США изолировать президента России на мировой арене вновь терпят неудачу», — заявили журналисты.

В октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди посещал саммита БРИКС в Казани. На одной из встреч Путин заявил, что у них такой высокий уровень отношений, что понимают друг друга даже без переводчика.

Глава МИД Сергей Лавров ранее констатировал, что попытки изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско.

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