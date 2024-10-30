Глава МИД РФ Лавров заявил, что попытки изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско

Попытки западных стран изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене обернулись крахом, об этом, в частности, свидетельствует и прошедший под председательством РФ самит БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил aif.ru .

Он подчеркнул, что большинство мировых государств делают выбор в пользу здравого смысла и не идут на поводу у Запада. Поэтому они делают шаги в сторону укреплений отношений с Россией и выстраивания с ней крепких дружеских связей и экономического сотрудничества.

Напомним, саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Он собрал представителей объединения и других государств.