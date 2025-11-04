В Верховном суде Пакистана прогремел взрыв

В подвале здания Верховного суда Пакистана в Исламабаде произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Samaa TV .

По его информации, в результате ЧП пострадали 12 человек. Нескольким потребовалась госпитализация. Как минимум двое пострадавших поступили в больницу в критическом состоянии.

По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв газового баллона.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке взрыв прогремел на нефтехимическом заводе, в результате чего частично обрушился цех водоочистки. Обошлось без пострадавших. Причиной ЧП стала атака украинских беспилотников. Обломки одного из дронов рухнули у цеха.