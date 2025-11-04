В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого частично обрушился цех водоочистки. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

«Сегодня в результате взрыва в АО „СНХЗ“ произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал», — уточнили чиновники.

В горадминистрации добавили, что на место ЧП выехали все аварийные службы. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Туапсе прогремел взрыв, когда российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов в ночь на 2 ноября. Несколько беспилотников рухнули недалеко от порта, начался пожар. Неизвестно, были ли пострадавшие.