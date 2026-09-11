В Венгрии завершили ремонт мемориала 253 советским воинам

ТАСС: в Полгарди открыли после ремонта мемориал 253 советским воинам

Советский воинский мемориал в городе Полгарди открыли после ремонта. В захоронении покоятся 253 военнослужащих, погибших при освобождении Венгрии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В церемонии участвовали посол России в Венгрии Евгений Станиславов, представители дипмиссий Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, местные власти, общественные организации, российские компании и школьники.

На мемориальных плитах увековечили имена советских военнослужащих, среди которых 17 уроженцев республик СССР.

«Их фамилии переданы нами в посольства этих союзных и очень близких России государств как очередное свидетельство единства народов СССР в борьбе с нацистами», – сказал Станиславов.

Посол поблагодарил венгерские власти и Военно-исторический институт с музеем Министерства обороны страны за помощь в сохранении памяти о погибших.

Ранее власти Прешова в Словакии оштрафовали местных чиновников за ненадлежащее состояние территории мемориала советским войнам.