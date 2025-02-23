Если на досрочных выборах в парламент ФРГ победит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который, согласно опросам, является наиболее популярным, а новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут еще больше ухудшиться. Это связано с тем, что Мерц неоднократно высказывал намерение передать Украине крылатые ракеты Taurus, заявил РИА «Новости» венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

«Фридрих Мерц — экономист, он мог бы многое сделать для экономики Германии. Однако многие боятся, что он настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus, которыми украинцы будут бить по российским городам… Так что, если бы Шольц остался канцлером, это было бы даже более позитивно для германо-российских отношений», — сказал Шпетле.

Он напомнил, что в конце января представители крупного бизнеса Германии обратились к канцлеру Шольцу с просьбой пересмотреть антироссийские санкции. По их словам, эти санкции наносят «чрезвычайный вред» экономике, особенно в условиях высоких цен на энергоносители.

Избирательные участки открылись во всех федеральных землях Германии. Жители страны имеют возможность отдать свой голос за кандидатов в парламент и партии, представленные в земельном списке.

в ФРГ пришлось назначить из-за распада парламентской коалиции. Именно она являлась опорой для правительства канцлера Олафа Шольца.