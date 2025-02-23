В Германии открылись избирательные участки

Избирательные участки начали работать во всех федеральных землях Германии. Немцы проголосуют за кандидатов в парламент и сами партии из земельного списка, сообщило РИА «Новости» .

Открытие участков состоялось в 08:00 по местному времени. Граждане смогут отдать свой голос в ближайшие 10 часов. Когда избирательные участки закроют, комиссия опубликует первые данные экзитполов.

В стране уже прошло досрочное голосование — в нем участвовали избиратели, которые решили голосовать по почте.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, что досрочные выборы в ФРГ пришлось назначить из-за распада парламентской коалиции. Именно она являлась опорой для правительства канцлера Олафа Шольца, уточнил он. Эксперт также напомнил о финансовом кризисе и дыре в бюджете Германии, из-за которых и возникли разногласия в бундестаге.

Немецкие граждане 23 февраля будут голосовать по партийным спискам. Они выберут в перечне фамилии конкретных кандидатов, рассказал Станкевич.