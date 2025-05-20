В Венгрии разоблачили еще двух украинских шпионов

Украинцев Роланда Цебера и Иштвана Холло заподозрили в шпионаже на территории Венгрии. Госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач объявил об этом в соцсети X .

«Венгерские национальные службы безопасности обнаружили еще двух украинских шпионов», — сказал он.

Цебер, по версии следствия, был нелегальным сотрудником украинской разведки. Он сотрудничал с венгерской оппозицией, организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии по украинскому конфликту.

Второй фигурант уголовного дела о шпионаже — Холло. Ковач пояснил, что он занимался военной и энергетической разведкой, связанной с военными нуждами Украины.

Ранее из Венгрии выслали обвиненных в шпионаже украинских дипломатов Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Спецслужбы начали дополнительное расследование в отношении их бывшего коллеги Сергея Александрова. МИД Украины обвинил Венгрию в охоте на ведьм.