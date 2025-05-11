Украина обвинила Венгрию в охоте на ведьм из-за высылки агента

В Венгрии спецслужбы задержали бывшего украинского дипломата по подозрению в шпионаже. Официальный представитель МИД Украины Григорий Тихий в соцсети X назвал это охотой на ведьм и проявлением антиукраинской позиции.

«О задержании гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии», — сказал он.

Тихий отреагировал на силовую операцию возле площади Ференчека в центре Будапешта 9 мая. Полиция и спецназ остановили белый автомобиль и схватили водителя. Источники сайта Telex сообщили, что за рулем сидел нелегальный агент разведки. В 2010-е годы он работал в посольстве Украины, после отставки остался в Венгрии без дипломатического статуса. После задержания мужчину выслали из страны, он уехал в Киев.

Незадолго до этого власти Украины объявили о вскрытии венгерской шпионской сети и задержании двух подозреваемых. Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что МИД Венгрии отверг обвинения.