Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под прикрытием

В Венгрии разоблачили двух украинских шпионов, которые работали в Будапеште под дипломатическим прикрытием. Об этом в Facebook* сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Сегодня мы выслали двух шпионов. <…> Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД», — написал он.

Накануне представители Службы безопасности Украины заявили, что впервые в истории государства раскрыли венгерскую шпионскую сеть, которая якобы собирала данные об обороне Киева. Сийярто назвал эти сведения украинской пропагандой.

Ранее стало известно, что Евросоюз задумался над лишением Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по конфликту на Украине. Речь идет о высшей ограничительной мере по седьмой статье договора ЕС.

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